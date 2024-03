Grave incidente questo pomeriggio, mercoledì 13 marzo, a Biassono. Lo scontro ha coinvolto un'auto e una moto che viaggiavano su via Al Parco.

Incidente tra un'auto e una moto a Biassono: gravissimo un 23enne

Secondo quanto riferisce l'Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 14.35. Qui, poco prima, una vettura e una moto si sono scontrate per motivi ancora da chiarire con precisione.

Sul posto, dopo la chiamata al 118, sono intervenute due ambulanze - la Croce Bianca di Besana e i volontari di Avps Vimercate - oltre all'automedica, alla Polizia locale e ai Vigili del fuoco.

Due le persone soccorse: un motociclista di 23 anni che purtroppo sarebbe in gravissime condizioni. A seguito dell'incidente, secondo quanto riferisce Areu, il ragazzo ha riportato traumi multipli ed è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio e successivamente ospedalizzato - al San Gerardo - con le manovre di rianimazione in corso.

La donna di 36 anni che era alla guida della vettura invece non ha riportato traumi evidenti ma è stata comunque trasportata in ospedale a Desio in codice verde per tutti gli accertamenti del caso.

Sarà compito delle Forze dell'ordine ora ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.