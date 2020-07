Grave infortunio a Concorezzo, si ferisce un bimbo di 10 anni

Grave infortunio in strada a Concorezzo, si ferisce un bimbo di 10 anni.

Ferito un bimbo di 10 anni

Attimi di apprensione per l’incidente accaduto poco fa a un bambino di 10 anni in via Cascina Beretta, una traversa della strada provinciale Monza-Trezzo. Dai primi dati forniti dall’Agenzia Regionale per l’Emergenza Urgenza l’infortunio si sarebbe verificato pochi minuti prima dell’una e vedrebbe coinvolto un bambino.

I soccorsi

La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti. Una volta dato l’allarme, sul posto sono intervenute l’ambulanza dei Volontari di Vimercate e l’automedica, attivate in codice rosso. I soccorritori hanno prestato le prime cure al piccolo, nel frattempo le sue condizioni sono lievemente migliorate ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Investito un ciclista a Lentate sul Seveso

Pochi minuti prima di mezzogiorno un uomo di 53 anni è stato investito in via Don Gnocchi a Lentate sul Seveso. Anche in questo caso sul posto si è portata l’automedica insieme all’ambulanza della Croce bianca di Seveso. L’uomo è stato successivamente trasportato in ospedale a Desio in codice giallo dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Seregno che si occuperanno di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

TORNA ALLA HOME