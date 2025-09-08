Gravissimo infortunio sul lavoro questa mattina in un cantiere a Desio, in via Milano.

Grave infortunio in un cantiere: 37enne in ospedale in codice rosso

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 10.15 ed è partita da un condominio dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Ad avere tempestiva necessità di cure mediche è stato un uomo di 37 anni, rimasto infortunato proprio nel cantiere.

La dinamica dell’incidente al momento non è nota.

Sul posto in pochi minuti sono giunte l’ambulanza di Avis Meda e l’automedica. Inoltre in via Milano sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale di Desio, i Vigili del Fuoco e il personale di Ats Brianza per le opportune verifiche.

Il 37enne è stato soccorso, caricato sull’ambulanza e trasportato al San Gerardo di Monza in codice rosso. le sue condizioni dunque sarebbero molto serie.

Seguiranno eventuali aggiornamenti