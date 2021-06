Grave infortunio mentre fa manutenzione ad un frigorifero, ricoverato in codice rosso

Sono serie le condizioni di un uomo di 58 anni coinvolto in un incidente sul lavoro. E' accaduto attorno alle 16 di oggi, venerdì 18 giugno, a Sulbiate.

Stava facendo manutenzione ad un frigorifero

Secondo quanto ricostruito l'uomo, che lavora per una ditta di Agrate Brianza, si stava occupando della manutenzione di un frigorifero nel cortile esterno di un minimarket, in via Dante, a pochi passi da piazza Beretta, a Sulbiate Superiore.

Profonda ferita ad un braccio

Per cause da accertare durante l'intervento di manutenzione si sarebbe procurato una profonda ferita ad un braccio. Sul posto si sono portate la Polizia locale e un'ambulanza dei Volontari di Cornate, attivata in un primo momento in codice giallo. Durante i soccorsi, però, il quadro è peggiorato pare a causa della copiosa perdita di sangue. Il mezzo di soccorso è quindi ripartito alla volta dell'ospedale in codice rosso. Il 58enne non è comunque in pericolo di vita.

Sul posto come detto la Polizia locale che avrà il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.