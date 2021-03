Grave infortunio sul lavoro, 65enne in ospedale. E’ successo poco fa a Lentate sul Seveso, in viale Italia.

Grave infortunio sul lavoro

A Camnago di Lentate sul Seveso, intorno alle 15.15 di oggi, venerdì 5 marzo 2021, un 65enne, titolare di una ditta di filtri per macchinari industriali in viale Italia, è rimasto vittima di un grave infortunio. Si sarebbe ferito a una mano in modo molto serio, con una lama, tanto che i soccorsi sono stati attivati in codice rosso.

Sul posto Polizia Locale e Carabinieri

Le cause dell’infortunio non sono ancora chiare. Sul posto la Polizia Locale di Lentate sul Seveso, i Carabinieri della stazione locale e i soccorritori della Croce Bianca di Cesano Maderno, a cui si è aggiunto anche il personale di un’automedica. L’uomo, un 65enne, è stato trasportato in ospedale in codice rosso, il più grave della scala dell’emergenza-urgenza. Ancora da capire, come detto, le ragioni dell’infortunio sul lavoro. Sul posto anche i tecnici dell’Ats per gli accertamenti del caso.