Grave infortunio sul lavoro a Ornago, la vicinanza della Cisl all'operaio rimasto ferito nella giornata di ieri, mercoledì 5 gennaio 2021. Il sindacato ribadisce la necessità di migliorare la formazione e aumentare il livello di prevenzione.

Dopo il grave incidente verificatosi ieri alla "Brivaplast" di Ornago, le condizioni dell'operaio di Trezzo rimangono molto delicate. Il 42enne, infatti, si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo, lo ricordiamo, è stato travolto da un bancale: la dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle Forze dell'ordine, impegnate a fare chiarezza su quanto accaduto. Quanto accaduto ieri mattina a Ornago è stato duramente condannato dalla Cisl Monza Brianza Lecco, che ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza al 42enne.

"Purtroppo ci troviamo ancora ad aggiornare la triste lista dei gravi infortuni sul lavoro – commenta Mirco Scaccabarozzi, segretario generale Cisl Monza Brianza Lecco - Come sindacato non possiamo che esprimere la nostra vicinanza al lavoratore e alla sua famiglia e non possiamo che ribadire l’importanza della prevenzione e della formazione per superare quella che è una vera emergenza. Parallelamente lavoriamo per migliorare i protocolli di sicurezza e affinché vengano applicati in modo rigoroso".