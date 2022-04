Incidente

Ferito un operaio di 37 anni: fortunatamente non è in pericolo di vita

Grave infortunio sul lavoro: i soccorsi sono in azione all'interno di una ditta di Lesmo. L'incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 15 aprile 2022: ferito un uomo di 37 anni.

Grave infortunio sul lavoro, soccorsi in azione in una ditta a Lesmo

L'allarme è scattato poco prima delle 9 di questa mattina al civico 86 di via Caduti per la Patria, non molto lontano dal ponte della ferrovia che porta a centro della frazione Gerno. Sul posto si sono precipitati un'ambulanza dell'Avps di Vimercate e un'automedica, entrambe in codice rosso. Stando a una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il 37enne sia stato colpito in testa da un prodotto in ferro provocandosi una ferita lacero contusa al volto.

L'operaio non è in pericolo di vita

Le condizioni del 37enne sono apparse subito molto gravi. Fortunatamente però, nel corso dell'intervento, i sanitari del 118 sono riusciti a stabilizzare la situazione e il quadro clinico è sensibilmente migliorato. Tanto che l'uomo è stato successivamente trasportato in codice giallo al più vicino ospedale. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale per accertare le dinamiche e le responsabilità di quanto accaduto.