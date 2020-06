Grave investimento a Nova Milanese FOTO

Ambulanza e automedica in codice rosso a Nova Milanese per un grave investimento avvenuto in via privata delle Industrie.

Grave investimento

Poco prima delle 16, in via privata delle Industrie, dove è situata un’azienda agricola che vende latte e formaggi, un uomo è stato investito da un’automobilista. La dinamica è ancora da chiarire con esattezza ma da una prima ricostruzione sembra che l’uomo investito sia il cognato dell’automobilista. I due, di 86 e 91 anni, erano arrivati assieme in auto poco prima per acquistare dei prodotti. Il passeggero sarebbe sceso dall’auto e il parente alla guida, durante una manovra, non si sarebbe accorto della presenza dell’uomo vicino all’auto colpendolo in pieno.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul posto sono arrivati i volontari della Croce bianca di Biassono e l’automedica in codice rosso. Dopo in primi accertamenti fortunatamente, l’intervento è stato derubricato in giallo. L’altro uomo coinvolto sta ricevendo le cure sul posto in codice verde.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia locale di Nova Milanese che stanno cercando di appurare la dinamica dell’investimento.

SEGUONO AGGIORNAMENTI