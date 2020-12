Grave investimento a Verano: ambulanza e automedica sul posto. L’incidente è avvenuto in via Po, una traversa della via Comasina, poco prima delle 16.

Grave investimento a Verano

Una donna di 78 anni è stata investita da un’auto poco prima delle 16 a Verano Brianza. In base a quanto è stato possibile ricostruire l’incidente si è verificato in via Po, una traversa di via Comasina. L’anziana, in base ad una prima ricostruzione, stava attraversando la strada quando è stata investita dall’auto.

I soccorsi

Dopo la chiamata ai soccorsi, sul posto sono arrivati in codice rosso i volontari della Croce bianca di Besana e l’automedica, assieme alla Polizia locale di Verano. Gli operatori del 118 hanno subito prestato le prime cure alla 78enne le cui condizioni, fortunatamente, sono parzialmente migliorate. Per lei è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo. Soccorsa anche la 43enne alla guida dell’auto che si è sentita male per shock.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Verano impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’incidente.

