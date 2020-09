Grave investimento lungo corso Italia, 61enne in fin di vita

Un uomo è stato investito lungo Corso Italia a Usmate: il grave investimento è avvenuto intorno alle 19.30. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Vimercate in codice rosso.

Il grave investimento lungo l’ex strada statale

E’ in gravi condizioni l’uomo di 61 anni che è stato soccorso da un’automedica e un ambulanza lungo corso Italia, non molto lontano dal campo sportivo di via Luini e dall’ingresso del golf club. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della compagnia di Monza: la situazione è sembrata subito grave e dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Vimercate dove si trova in pericolo di vita.

TORNA ALLA HOME PAGE