In via Milano

Grave anziana investita da uno scooter

La 91enne trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. L'impatto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali

Grave anziana investita da uno scooter
Desio
Pubblicato:

Grave incidente in via Milano a Desio. Una donna di 91 anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada.

Anziana investita in via Milano

E' stata trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza in condizioni molto critiche la 91enne investita in via Milano mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'incidente pochi minuti dopo le 10 di oggi, mercoledì 13 agosto, all'altezza del civico 314 di via Milano. Sul posto è accorso il personale del 118 con l'Automedica e un'ambulanza per prestare le prime cure, oltre alle pattuglie della Polizia Locale per i rilievi e per disciplinare il traffico.

desio
Foto 1 di 4
Desio1
Foto 2 di 4
Desio3
Foto 3 di 4
Desio4
Foto 4 di 4

Lo scooter condotto da un 74enne

Secondo una prima ricostruzione, confermata da un testimone oculare, la donna con una bicicletta attraversava la strada sulle strisce pedonali, da destra a sinistra rispetto alla direzione dello scooter, modello Kymco, che marciava verso la rotatoria di corso Italia. Ancora non è confermato se in quel frangente l'anziana fosse in sella alla bicicletta o la conducesse a mano. Il motociclista, un 74enne rimasto leggermente contuso, non si sarebbe avveduto della donna, che ha battuto la testa nella caduta a terra.

 

Tu cosa ne pensi?
Necrologie
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.14/2021 del 29/04/2021 Tribunale di Monza
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamonza.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151