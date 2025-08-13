Grave anziana investita da uno scooter

In via Milano

La 91enne trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. L'impatto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali

Grave incidente in via Milano a Desio. Una donna di 91 anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada.

E' stata trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza in condizioni molto critiche la 91enne investita in via Milano mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'incidente pochi minuti dopo le 10 di oggi, mercoledì 13 agosto, all'altezza del civico 314 di via Milano. Sul posto è accorso il personale del 118 con l'Automedica e un'ambulanza per prestare le prime cure, oltre alle pattuglie della Polizia Locale per i rilievi e per disciplinare il traffico.

Lo scooter condotto da un 74enne

Secondo una prima ricostruzione, confermata da un testimone oculare, la donna con una bicicletta attraversava la strada sulle strisce pedonali, da destra a sinistra rispetto alla direzione dello scooter, modello Kymco, che marciava verso la rotatoria di corso Italia. Ancora non è confermato se in quel frangente l'anziana fosse in sella alla bicicletta o la conducesse a mano. Il motociclista, un 74enne rimasto leggermente contuso, non si sarebbe avveduto della donna, che ha battuto la testa nella caduta a terra.