Grave malore a Seveso per un 71enne

Intervento di ambulanza e automedica nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 13 luglio, a Seveso. Soccorso un anziano di 71 anni le cui condizioni, purtroppo sarebbero molto gravi.

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata al 112 è scattata intorno alle 16.45. Sul posto, al civico 50 di via Tonale, si sono portate l’ambulanza della Croce Rossa di Misinto e l’automedica, oltre agli agenti della Polizia locale di Seregno.

Una volta arrivati i soccorsi, all’anziano sono state prestate le prime cure: purtroppo le condizioni dell’uomo sarebbero molto gravi, l’intervento dei soccorsi infatti è in codice rosso.

