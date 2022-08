Grave malore in ditta, atterra l'elisoccorso

Intervento dell'elisoccorso nel tardo pomeriggio di oggi (giovedì 25 agosto 2022) per un malore alla ditta Janeke di Veduggio con Colzano.

Atterra l'elisoccorso

Qualche minuto dopo le 17.30 di questo pomeriggio sono stati allertati i soccorsi per un dipendente dell'industria cosmetica con sede in via Giuseppe Verdi che ha avuto un arresto cardiaco. Presso l'azienda sono arrivate le ambulanze e l'elisoccorso atterrato all'interno della proprietà e i Carabinieri della Compagnia di Seregno per i rilievi.

Grave malore

I soccorritori, giunti sul posto, hanno stabilizzato l'operaio di 56 anni utilizzando anche il defibrillatore. Poi l'uomo è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza per essere sottoposto agli accertamenti del caso. Grande l'apprensione tra i colleghi che sperano in un miglioramento delle sue condizioni di salute.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 30 agosto 2022.