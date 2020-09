Grave malore, paura per un 71enne

Grave malore in un impianto lavorativo in via Caravaggio a Desio, paura per un 71enne.

La chiamata al numero unico per le emergenze risale intorno alle 15.25. In via Caravaggio nel giro di pochi minuti si sono portate una ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno e l’automedica per soccorrere un 71enne colpito da un malore. Rosso il codice con cui è stato attivato l’intervento. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri dalla vicina caserma cittadina per ricostruire l’accaduto.