Grave malore per un 65enne SIRENE DI NOTTE

Grave malore per un 65enne nella notte a Desio. L’uomo è stato soccorso in via Pozzo Antico e trasportato in codice rosso in ospedale.

Diversi interventi di soccorso nella notte appena trascorsa in Brianza. Il più serio a Desio dove poco dopo l’una un uomo di 65 anni ha accusato un malore. Sul posto, in via Pozzo Antico, si sono subito portati i volontari della Croce verde lissonese che, dopo le prime cure, hanno disposto il trasferimento del 65enne in ospedale in codice rosso.

Gli altri interventi di soccorso

Sempre nella notte segnaliamo un evento violento, classificato da Areu come aggressione, avvenuto in via Milano a Seregno. Coinvolto un 35enne soccorso dai volontari locali che sono arrivati sul posto intorno ad mezzanotte e trenta assieme ai carabinieri della compagnia di Seregno. Il 35enne è stato in seguito trasportato in ospedale a Desio in codice verde per accertamenti.

Poco prima delle tre invece è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza per un giovane di 18 anni che si è sentito male dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Fortunatamente il giovane, soccorso in via Mosè Bianchi a Monza, si è ripreso in fretta e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

