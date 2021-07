Un uomo di 70 anni è stato soccorso nella mattinata di oggi, venerdì 30 luglio, sul luogo di lavoro a Briosco a seguito di un malore.

Grave malore sul lavoro per un 70enne

L'allarme è scattato intorno alle 9.30 e sul posto, in via Garibaldi 37 a Capriano, al confine con Veduggio, si sono immediatamente portate ambulanza e automedica. Le condizioni del 70enne, apparse già molto gravi nel momento della chiamata ai soccorsi, sono purtroppo rimaste molto critiche. Gli operatori del 118, dopo le cure sul posto hanno caricato il 70enne sull'autolettiga e sono ripartiti a sirene spiegate in direzione dell'ospedale.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile