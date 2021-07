Grave malore sul luogo di lavoro: 60enne trasportato in ospedale in codice rosso

Un 60enne è finito in ospedale a Paderno Dugnano in codice rosso dopo essere stato colto da un grave malore sul luogo di lavoro.

Grave malore sul luogo di lavoro a Giussano

E' accaduto ieri, giovedì 8 luglio, in un'azienda di via General Cantore a Giussano. In base a quanto è stato possibile ricostruire erano quasi le 16 quando il 60enne si è sentito male.

Un arresto cardiaco che ha subito fatto scattare la chiamata al numero di emergenza. In attesa dell'arrivo dell'ambulanza, i colleghi di lavoro, hanno iniziato le manovre di rianimazione seguiti telefonicamente dagli operatori del 118. Poi all'arrivo dei soccorritori, provenienti da Seregno, l'uomo è stato stabilizzato e trasportato in codice di massima gravità all'ospedale di Paderno Dugnano.

(foto archivio)