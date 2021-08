Grave ribaltamento tra Varedo e Palazzolo, soccorsi in codice rosso SIRENE DI NOTTE

Grave ribaltamento tra Varedo e Palazzolo, soccorsi in codice rosso. Coinvolto un uomo di 32 anni: sul posto anche due mezzi dei Vigili del fuoco.

Attimi di paura

L'incidente è avvenuto ieri sera, poco prima delle 23.30, lungo la SS35, nel tratto compreso tra Varedo e Palazzolo Milanese. Coinvolto nel ribaltamento un uomo di 32 anni. Immediati i soccorsi, giunti sul posto in codice rosso: presenti un'ambulanza e un'automedica, coadiuvate da due mezzi dei Vigili del Fuoco, impegnati presumibilmente a estrarre l'uomo dall'abitacolo. Dopo le prime cure effettuate sul posto, fortunatamente le condizioni del 32enne sono andate migliorando e il codice è stato derubricato a giallo. L'uomo è stato quindi trasferito all'ospedale di Desio. Sulla dinamica del ribaltamento indaga la Polstrada. Poco prima delle 21 attimi di paura anche a Baruccana di Seveso, dove un uomo di 50 anni è stato vittima di un incidente a bordo del suo veicolo elettrico. Soccorso in codice giallo, è stato trasportato in verde all'ospedale di Desio.

Malore per un 14enne

Intervento nel cuore della notte a Giussano: poco prima dell'1 un ragazzo di 14 anni si è sentito male in via Fiume. Immediato l'intervento di un'ambulanza e un'automedica, accorse sul posto in codice rosso. Per fortuna il 14enne si è ripreso pochi minuti dopo ed è stato trasferito in codice verde all'ospedale di Desio. Intorno alla mezzanotte, invece, brutta caduta per un motociclista di 33 anni, finito a terra in via Mosè Bianchi. L'uomo è stato soccorso in codice giallo da un'ambulanza e un'automedica: codice confermato anche per il trasferimento all'ospedale San Gerardo di Monza. Da segnalare infine un incidente lungo la Valassina, nel tratto compreso tra le uscite di Desio Nord e Desio Sud: coinvolti due giovani di 23 e 24 anni, finiti contro un ostacolo mentre si trovavano a bordo della loro auto. Per fortuna nulla di grave.