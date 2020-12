Grave scontro auto moto ad Arcore: soccorsi in codice rosso

Soccorsi in codice rosso ad Arcore dove intorno alle 16.40 si è verificato un sinistro stradale. Sul posto anche la Polizia locale. Un 32enne risulterebbe ferito in modo serio.

Grave scontro auto moto in via Gilera ad Arcore

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza l’incidente ha coinvolto un’auto e una moto che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate lungo via Gilera.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’automedica in codice rosso per soccorrere un uomo di 32 anni e una donna di 43. Dopo le prime cure dei sanitari l’allarme è parzialmente rientrato: le due persone soccorse sono state infatti trasportate in ospedale in codice giallo e verde.

Gli agenti della Polizia locale sono stati invece impegnati nei rilievi.

