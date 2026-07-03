Grave scontro sulla SP60 a Villasanta: 49enne ricoverato in codice rosso

È in condizioni critiche un uomo di 49 anni rimasto coinvolto, nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 luglio, in un violento incidente stradale avvenuto a Villasanta lungo la SP60, al confine con Monza e Concorezzo, lungo l’arteria molto trafficata che collega Viale delle Industrie di Monza con la rotonda ribattezzata “Della Bergamina” di Arcore.
Lo scontro
Lo scontro, che ha visto coinvolte un’automobile Fiat 500 e una moto Kawasaki, ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi. La centrale operativa del 118, allertata immediatamente, ha inviato sul posto un’ambulanza e due automediche in codice rosso. Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario direttamente sulla provinciale per poi essere trasferito d’urgenza in ospedale al San Gerardo di Monza.
Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, sono stati mobilitati anche i Vigili del Fuoco di Monza e gli agenti della Polizia Locale di Villasanta guidati dal comandante Maurizio Carpanelli. Questi ultimi sono rimasti per ore impegnati per gestire la viabilità e ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Al termine dei rilievi, i mezzi incidentati sono stati rimossi dal soccorso stradale Lanzanova di Monza.