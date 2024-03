Grave scontro tra auto e monopattino elettrico, non ancora identificato il ferito

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza il conducente del monopattino elettrico che ieri sera, venerdì 22 marzo, a Cesano Maderno, si è scontrato con un'auto.

Grave scontro tra auto e monopattino elettrico

L’incidente si è verificato intorno alle 23, all’incrocio tra via Garibaldi, via Barbarossa e via Quarto. Sul posto l’automedica e l’ambulanza della Croce Rossa di Desio, che ha trasportato il conducente del mezzo elettrico all’ospedale San Gerardo di Monza. L’uomo, che era senza casco, avrebbe sbattuto la testa prima contro il parabrezza della vettura e poi sull’asfalto e avrebbe riportato un grave trauma cranico. Non è ancora stato identificato: potrebbe trattarsi di un nordafricano tra i venti e i trent'anni. Illeso il guidatore della vettura, un 23enne che viaggiava su via Garibaldi in direzione del centro città e che, dopo aver superato il semaforo verde, non avrebbe avuto il tempo di evitare l’impatto con il monopattino elettrico.

I soccorsi sono stati attivati in codice rosso

All’incrocio di via Garibaldi sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi utili a chiarire la dinamica dell'incidente e per disciplinare il traffico. Le operazioni sono durate un paio di ore. Le condizioni dell’uomo sul monopattino sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Monza, dove è stato ricoverato in Terapia intensiva. La prognosi è riservata.