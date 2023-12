Scontro tra auto sulla Milano Meda: un ferito grave

Grave incidente questo pomeriggio, venerdì 22 dicembre, sul ponte sopra la Superstrada Milano Meda.

Scontro tra auto sulla Milano Meda: sul posto anche l'elisoccorso

In base alle prime informazioni riportate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, il sinistro vede coinvolte due auto che, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate all'altezza della rampa di raccordo con la SS 35 all'altezza di Meda, intorno alle 16.50. Quattro le persone coinvolte: si tratta di tre donne di 32, 50 e 80 anni e di un 30enne.

Massiccio intervento dei soccorritori

Sul posto al momento ci sono diversi mezzi di soccorso arrivati tempestivamente e in codice rosso: si tratta dei volontari della Croce verde lissonese, quelli della Croce bianca di Cesano, i volontari di Avis Meda e l'elisoccorso proveniente da Milano. I soccorritori stanno valutando le condizioni dei feriti. Presenti anche gli agenti della Polizia stradale di Milano e i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza. La situazione, dal punto di vista viabilistico, è al momento molto complicata con code e rallentamenti sia sulla Milano Meda che nelle zone limitrofe alla SS 35.

Aggiornamento delle 18.30



Gravi le conseguenze della violenta collisione nel pomeriggio intorno alle 16.50 sul raccordo della Milano Meda. Sono tre le vetture coinvolte nell'impatto, all'altezza dell'uscita 12 in direzione Como nel territorio di Meda. Una delle persone coinvolte è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, altre tre sono state trasferite in codice giallo all'ospedale di Paderno Dugnano e all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto la Polizia stradale, che ha chiuso il tratto del ponte sulla Superstrada interessato dal sinistro, automedica, ambulanze ed elisoccorso, oltre ai Vigili del fuoco con l'autopompa da Desio e il carro fiamma da Lissone.