Grave scontro tra un'auto e un motorino a Carate: atterra l'elisoccorso

Grave incidente pochi minuti dopo le 12.30 a Carate Brianza, all'altezza del civico 7 di via Tagliamento, dove un'auto e un motorino si sono scontrati.

In base alle prime informazioni che è stato possibile accertare sarebbe stata l'auto ad un urtare il motorino che conseguentemente è finito nel campo adiacente alla strada.

I soccorsi

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un 48enne, per il quale è scattato l'intervento di soccorso in codice rosso. Sul posto sono sopraggiunti in breve tempo l'ambulanza della Croce verde lissonese e l'elisoccorso arrivato da Milano.

I soccorritori hanno prestato le prime cure mediche al 48enne che fortunatamente sembra aver riportato conseguenze meno gravi del previsto: l'uomo è stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono presenti anche due pattuglie della Polizia locale di Carate Brianza impegnate nei rilievi di rito e nel deflusso del traffico veicolare.