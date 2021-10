Sirene di notte

La donna è stata soccorsa in via Canonica e poi trasportata in codice rosso al San Gerardo.

Sarebbero molto serie le condizioni della 53enne soccorsa a Macherio nella notte dopo aver bevuto troppo.

Grave una 53enne soccorsa a Macherio per intossicazione etilica

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata al 118 è scattata poco dopo l'una e trenta. Sul posto, in via Canonica, si sono portati i volontari della Croce verde lissonese che hanno prestato le prime cure alla donna. Purtroppo con il passare dei minuti le condizioni della 53enne sarebbero ulteriormente peggiorate tanto che l'ambulanza è poi ripartita verso l'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.

Caduta da moto per un 16enne

Nella serata di ieri invece segnaliamo un incidente avvenuto a Lissone, in via Catalani. Poco dopo le 22.15 un giovane di 16 anni è stato soccorso dai volontari della Croce bianca di Giussano a seguito di una caduta da moto. Il ragazzo non avrebbe riportato gravi ferite e infatti il trasporto in ospedale a Monza è avvenuto in codice verde. I rilievi e la ricostruzione del sinistro sono stati affidati ai Carabinieri della Compagna di Desio.