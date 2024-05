Gravissime carenze igienico sanitarie e prodotti mal conservati: prima Ats fa chiudere la pizzeria d’asporto «Lulos’s Pizza» di via Buonarroti fino a quando il titolare non avesse ripristinato le condizioni igienico sanitarie. Poi, nemmeno due giorni dopo, lo stesso titolare della pizzeria ha pensato bene di riaprire il suo locale al pubblico nonostante il divieto e così sabato è stato nuovamente sanzionato, questa volta da parte degli agenti della Polizia locale di Villasanta che hanno fatto scattare il sequestro del locale.

Gravi carenze igieniche: Ats e Locale fanno chiudere una pizzeria

L’ordine di chiusura della pizzeria d’asporto era scattato giovedì della scorsa settimana a seguito di un controllo effettuato all’interno del locale da parte dell’Ats, servizio igiene e alimenti, nell’ambito di una campagna volta alla tutela dei consumatori villasantesi. Gli ispettori hanno evidenziato gravi carenze igieniche e prodotti alimentari mal conservati. Per questo motivo avevano stabilito la chiusura del locale fino a quando il proprietario non avesse ripristinato le condizioni sanitarie per portare avanti l’attività di preparazione e vendita di pizze.

Dunque il locale sarebbe dovuto rimanere chiuso fino ad una nuova ispezione da parte di Ats. Però nel tardo di pomeriggio di sabato gli agenti della Polizia locale, mentre transitavano lungo via Buonarroti, hanno notato che la pizzeria era nuovamente aperta e pronta per servire la clientela. A quel punto gli uomini guidati dal comandante Maurizio Carpnanelli non hanno potuto fare altro che intervenire denunciando il proprietario per non aver ottemperato all’ordinanza di chiusura stabilita da Ats.

Ricordiamo che già la scorsa estate la pizzeria era stata attenzionata da parte di Ats che aveva stabilito la chiusura temporanea della pizzeria.

(foto di repertorio)