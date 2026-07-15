I controlli congiunti della Polizia Locale di Seregno e del Servizio Veterinario di ATS

Nella giornata di oggi, mercoledì 15 luglio, il Corpo di Polizia Locale di Seregno, unitamente al personale del Servizio Veterinario dell’ATS, ha effettuato un’attività ispettiva presso un esercizio di vicinato alimentare situato nel quartiere Sant’Ambrogio.

Gravi carenze igienico-sanitarie, chiuso un alimentari del quartiere Sant’Ambrogio

I controlli si inseriscono nel costante presidio del nucleo di polizia annonaria del Comando di Via Messina, finalizzato alla tutela del consumatore.

Le irregolarità riscontrate

All’esito del sopralluogo sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie che hanno indotto il personale ATS a disporre l’apposizione dei sigilli, con conseguente inibizione dell’attività sino al ripristino delle condizioni igieniche prescritte, ai sensi dell’art. 138 del Regolamento UE 625/2017.

Le sanzioni

Nel corso del medesimo controllo sono state altresì accertate violazioni amministrative relativamente alla commercializzazione di prodotti privi di etichettatura in lingua italiana, alla mancata esposizione dei prezzi di vendita relativi a prodotti ortofrutticoli e all’assenza delle indicazioni di provenienza e categoria merceologica sui prodotti ortofrutticoli esposti, con sanzioni fino a 5000€.