Gravissima una ragazza investita in bicicletta a Usmate

L'incidente è avvenuto alle 16.40 lungo via Manara. Sul posto l'ambulanza e l'elisoccorso.

Sarebbero gravissime le condizioni di una giovane di 19 anni coinvolta nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 maggio, in un gravissimo incidente stradale a Usmate.

Gravissima una 19enne investita in bicicletta a Usmate

Secondo quanto è stato possibile accertare la 19enne intorno alle 16.40 stava percorrendo in bicicletta via Manara quando, per motivi ancora in corso d'accertamento, è stata investita da un'auto all'altezza dell'incrocio con via Einstein.

Purtroppo le condizioni della ragazza sono apparse fin da subito molto gravi tanto che sul posto l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza in codice rosso e l'elisoccorso proveniente da Milano.

Gli operatori del 118 hanno subito prestato i primi soccorsi alla ragazza, le cui condizioni purtroppo sono state confermate molto serie. La 19enne, dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata caricata sull'elisoccorso e trasportata d'urgenza in ospedale a Bergamo in condizioni gravissime.

Sono ovviamente in corso da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto tutti i rilievi e gli accertamenti necessari a chiarire con precisione la dinamica del sinistro.

