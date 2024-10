Gravissimo incidente a Concorezzo, motociclista in condizioni gravissime

Terribile schianto quello avvenuto ieri, sabato 5 ottobre 2024, sul tardo pomeriggio, verso le 18.20, in via Veneto a Concorezzo, nel cuore del quartiere "Milanino", tra un automobile e una motocicletta.

Un uomo di 65 anni, residente a Concorezzo, mentre si trovava alla guida dello scooter, per cause ancora da accertare ha impattato con una automobile che stava uscendo dal passo carraio. Alla guida dell'automobile c'era un uomo anch'egli residente in città-

Impatto terribile

Lo scontro è stato violentissimo tant'è che il motociclista ha terminato la sua corsa sull'asfalto a diversi metri di distanza dall'impatto con l'automobile. Ad allertare i soccorsi sono stati i residenti della zona attirati dall'impatto tra i due veicoli e dalle urla del centauro dolorante sull'asfalto. Sul posto è arrivata l'ambulanza e l'automedica in codice rosso.

Centauro trasportato in codice rosso al Niguarda

Il 65enne è stato immediatamente stabilizzato e poi trasferito, sempre in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono disperate.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia locale guidati dal comandante Roberto Adamo e anche i carabinieri. Ora toccherà alle forze dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica del terribile incidente e accertare eventuali responsabilità.