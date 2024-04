Gravissimo incidente a Cornate, motociclista trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda. Lo schianto è avvenuto intorno alle 17.30 lungo la strada provinciale 178 nei pressi dell'azienda Pilot.

Elisoccorso da Milano

Sono minuti di apprensione per un motociclista rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto intorno alle 17.30 lungo la Sp 178. Tre le persone coinvolte nello schianto, avvenuto nei pressi dell'azienda Pilot. La situazione è apparsa grave fin da subito e sul posto sono accorse in codice rosso due ambulanze e un'automedica. Considerata la gravità della situazione sul posto è atterrato anche un elicottero in arrivo da Milano. A destare maggiori preoccupazioni le condizioni di salute di uno dei tre, trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano. Meno gravi le condizioni degli altri due coinvolti nello schianto, trasportati in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

Dinamica tutta da chiarire

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente, su cui indagano i Carabinieri e la Polizia locale di Cornate. Presenti sul posto anche i Vigili di fuoco, impegnati ad aiutare nei soccorsi.