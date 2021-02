Gravissimo incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 9 febbraio, a Giussano. Un ragazzino di 15 anni inizialmente soccorso in codice giallo è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Gravissimo incidente a Giussano: 15enne in ospedale in codice rosso.

In base a quanto diffuso dall’agenzia regionale emergenza urgenza si tratterebbe di un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto e che è avvenuto in viale Como, all’altezza del civico 11, poco dopo le 14.

Sul posto si sono precipitati i volontari di Seregno soccorso e l’automedica. Purtroppo le condizioni del 15enne, inizialmente soccorso in codice giallo, sono apparse più gravi del previsto e gli operatori sanitari, dopo le prime cure sul posto, hanno disposto il trasferimento in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono presenti anche gli agenti della Polizia locale di Giussano impegnati nei rilievi.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile