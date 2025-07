Gravissimo incidente a Macherio, 20enne in fin di vita

terribile scontro

Gravissimo incidente questo pomeriggio in via Belgioioso a Macherio, nella frazione di Bareggia.

Gravissimo incidente

Erano da poco passate le 17 quando in via Belgioioso, all'altezza del civico 29, è avvenuto il terribile scontro frontale tra un'auto e una moto. L'esatta dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri di Biassono e della Compagnia di Monza intervenuti sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che tra l'auto e la moto ci sia stato uno impatto frontale.

I soccorsi

Ad avere la peggio nello scontro è stato il conducente della moto, un 20enne residente nella zona. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso in codice rosso dalla Croce Verde di Lissone e dall'automedica di Monza e Brianza: le sue condizioni sono apparse subito disperate. Il 20enne è stato poi trasportato d'urgenza e in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza dove i medici lo stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti del caso.