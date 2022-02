Violento schianto

Motociclista di 30 anni trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda.

Gravissimo incidente a Nova Milanese, atterra anche l'elisoccorso. Il violento schianto che ha coinvolto un'auto e una moto è avvenuto poco prima delle 19. Sul posto sono ancora in corso le operazioni per ricostruire l'accaduto.

Violentissimo schianto tra un'auto e una moto

E' arrivata alle 18.49 la chiamata al servizio d'emergenza. Rosso il codice con cui sono stati attivati i soccorsi. Il violentissimo schianto è avvenuto tra via Como e via Locatelli. Due i veicoli che sono rimasti coinvolti, un'auto e una moto. E' stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, atterrato poco distante dal luogo dell'incidente. In via Como si è portata anche un'ambulanza della Croce Rossa di Desio.

Sul posto i Carabinieri per ricostruire la dinamica

I sanitari si sono immediatamente attivati per prestare le prime cure ai feriti, un uomo di 78 anni e un trentenne. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, la cui ricostruzione è stata affidata ai Carabinieri. Toccherà a loro effettuare i rilievi di rito e raccogliere gli elementi per accertare le responsabilità. Ferito in modo grave il motociclista di 30 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda.