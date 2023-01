Gravissimo incidente a Renate: feriti padre, madre e figlia

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Gravissimo incidente in centro a Renate: una donna è stata trasportata in codice rosso a Monza, altre due persone sono state soccorse in codice giallo.

Terribile schianto a Renate

Ci potrebbe essere un malore del conducente all'origine del bruttissimo incidente che si è verificato questa mattina, sabato 21 gennaio attorno alle 10 in via Vittorio Emanuele nel comune di Renate. Secondo una prima sommaria ricostruzione, l'auto che proveniva da via Cavour è andata diritta finendo la sua corsa fuori strada addosso al marciapiede che delimita il percorso pedonale davanti al Banco di Desio e della Brianza abbattendo un palo della segnaletica stradale. Pare che i tre fossero diretti a Cassago Brianza a effettuare consegne.

Alla guida un 73enne di Limbiate

All'interno del veicolo c'erano il padre, di 73 anni, originario della Puglia ma residente a Limbiate, la moglie di 75 e la figlia di 45 anni. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del fuoco insieme agli agenti della Polizia locale e ai Carabinieri oltre all'automedica e al personale del 118 che hanno prestato le prime cure ai tre occupanti rimasti bloccati all'interno dell'abitacolo dopo il tremendo urto. Per loro è stato disposto il codice rosso, il più grave, tanto che è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

Ad avere la peggio è stata la moglie del conducente trasportata in codice rosso in gravissime condizioni. Padre e figlia invece sono stati accompagnati in pronto soccorso in codice giallo.

Sono ancora in corso le operazioni di rimozione del veicolo rimasto gravemente danneggiato. La dinamica è al vaglio della Polizia locale: non si esclude che all'origine dell'incidente possa esserci un malore che ha colto il conducente. Sul luogo dell'incidente, come detto, anche i carabinieri della stazione di Verano.