Gravissimo incidente a Seregno, 25enne soccorso in codice rosso

Tremendo l'impatto avvenuto poco prima delle 17 in viale Edison in prossimità della farmacia. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente in cui sono rimasti coinvolti un camion e una moto. In base alle prime informazioni raccolte, il mezzo pesante stava provenendo lungo viale Edison dal Crocione in direzione via Milano, mentre la moto da via Milano stava percorrendo via Oriani. All'incrocio è avvenuto lo schianto.

A seguito dell'impatto ad avere la peggio è stato il 25enne in sella alla moto, le cui condizioni sono apparse da subito gravissime. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso e sul posto si sono precipitate un'ambulanza di Seregno Soccorso e un'automedica. Sono sopraggiunte anche diverse pattuglie della Polizia Locale per ricostruire esattamente cosa è successo. Il giovane è stato trasferito all'ospedale Niguarda in codice rosso.