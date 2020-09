Gravissimo incidente a Varedo: auto finisce fuori strada, due persone soccorse. L’incidente venti minuti dopo mezzanotte sulla ss527.

Gravissimo incidente a Varedo

Una persona trasportata in ospedale in codice rosso e un’altra in codice giallo. E’ il pesante bilancio dell’incidente avvenuto nella notte a Varedo, sulla ss527. Il sinistro è avvenuto venti minuti dopo la mezzanotte. In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza un mezzo, su cui viaggiavano un 26enne e un 51enne, è finito fuori strada. La situazione è apparsa subito molto grave: sul posto sono arrivate due ambulanze, l’automedica, i Vigili del fuoco e i Carabinieri della compagnia di Desio.

Purtroppo le condizioni di una delle persone coinvolte sono state giudicate molto serie ed è stato disposto il trasferimento al San Gerardo in codice rosso, mentre l’altro soggetto coinvolto è stato trasportato a Desio in codice giallo.

Infortunio sul lavoro e intossicazione

Sempre nella notte tra giovedì e oggi, venerdì 25 settembre, segnaliamo un infortunio avvenuto in un impianto lavorativo di Usmate. Un 40enne è stato infatti soccorso in un’azienda di via San Giovanni Bosco e trasportato in ospedale a Vimercate in codice verde. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Ieri sera invece un 25enne è finito in ospedale Vimercate, fortunatamente non in gravi condizioni, dopo un’intossicazione da sostanze psicotrope. Il ragazzo è stato soccorso a Cavenago, nella zona di Cascina Sofia.

