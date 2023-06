Un gravissimo incidente si è verificato nella serata di ieri, giovedì 29 giugno 2023, sull'Autostrada a4, nel tratto compreso tra Trezzo sull'Adda e Cavenago-Cambiago. Per soccorrere i feriti si sono precipitate tre ambulanze e due elicotteri del 118.

Gravissimo incidente in Autostrada A4 tra Trezzo e Cavenago

Lo scontro è avvenuto attorno alle 19 all'altezza del cavalcavia di Basiano quando, per cause ancora da chiarire due auto si sono scontrate violentemente mentre percorrevano l'Autostrada in direzione Milano.

Sul posto si sono precipitate, tre autolettighe e due elicotteri con il personale medico a bordo. In supporto, per aiutare i soccorritori a estrarre i feriti dalle lamiere, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, mentre gli agenti della Polizia stradale hanno chiuso l'autostrada in direzione Milano. Il traffico è rimasto a lungo paralizzato.

I soccorsi

Sono rimaste coinvolte tre persone. Le più gravi sono due donne, entrambe di 63 anni. Una è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Vimercate, l'altra in giallo al Sant'Anna di Como.

Gravi le ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria.