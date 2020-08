Grave incidente in Milano Meda, tra Lentate e Barlassina FOTO

Grave incidente sulla Milano Meda, tra Lentate e Barlassina. Sul posto tre ambulanze e l’elisoccorso proveniente da Milano. Si tratterebbe di un ribaltamento.

Grave incidente in Milano Meda

Maxi mobilitazione di mezzi di soccorso per un grave incidente avvenuto sulla Statale 35, in direzione Sud, tra Lentate Sud e Barlassina. In base alle informazioni riportate dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, si tratterebbe di un ribaltamento in cui risultato coinvolte tre persone: due donne di 60 e 41 anni e una ragazzina di 13. Due i feriti trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto in codice rosso sono intervenute tre ambulanze, i Vigili del fuoco, l’elisoccorso proveniente da Milano e gli agenti della Polstrada.

Per quanto riguarda la viabilità al momento, in direzione Sud, si viaggia su una sola corsia.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI APPENA POSSIBILE

TORNA ALLA HOME