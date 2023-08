Gravissimo incidente in Statale 36: un48enne investito e trasportato in ospedale in codice rosso

Due ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso proveniente da Como hanno raggiunto intorno alle 13.30 il tratto di Statale 36 compreso tra Carate Brianza e Seregno centro, in direzione Milano, a seguito di un gravissimo incidente.

Gravissimo incidente in Statale 36

L'incidente si è verificato in direzione Milano e, secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, vedrebbe coinvolti più veicoli. Nella dinamica segnalata da AREU viene riportato anche un pedone investito.

Proprio quest'ultimo, un uomo di 48 anni subito soccorso dagli operatori del 118, ha riportato le conseguenze peggiori: un trauma cranico, toracico e al bacino ed è rimasto ferito ad una gamba. Dopo le cure sul posto è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Meno preoccupanti le condizioni di altri due soggetti soccorsi: una ragazza di 29 anni alla guida di un auto ha riportato un trauma minore al collo ed è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Desio mentre un ragazzo di 28 anni è stato trasportato nello stesso ospedale in codice verde con traumi minori. Una quarta persona, un uomo di 38 anni, è stato valutato sul posto ma non ospedalizzato.

Traffico in tilt

Oltre ai soccorritori sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale di Milano e Lecco per i rilievi di rito che saranno utili a ricostruire la dinamica dell'incidente e anche per la gestione della viabilità.

A seguito del grave incidente infatti il traffico è rimasto bloccato a lungo in direzione Milano con pesanti code per chi arrivava da Lecco.