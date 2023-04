Gravissimo incidente sulla provinciale: traffico paralizzato

Gravissimo incidente questa mattina, mercoledì 26 aprile, sulla strada provinciale Sp2, al confine tra Cornate d'Adda, Busnago e Trezzo.

Gravissimo incidente sulla provinciale tra Cornate e Trezzo

Secondo quanto è stato possibile accertare il sinistro si è verificato intorno alle 7.45 non lontano dall'autolavaggio e ha visto coinvolte due vetture: una Fiat Punto e un'altra auto di media cilindrata.

Per cause ancora in corso d'accertamento le due automobili si sono scontrate violentemente e una delle due è finita nel campo adiacente la provinciale mentre l'altra, gravemente danneggiata nella parte anteriore sinistra, è ferma ancora adesso (alle 9.20 circa) sulla corsia in direzione Trezzo.

Il traffico è completamente bloccato in quanto si viaggia su una sola corsia e a senso alternato. I disagi maggiori si incontrano da Busnago verso Trezzo sull'Adda.

I soccorsi

Per quanto riguarda i soccorsi ai feriti, sul posto poco dopo l'incidente sono arrivate tre ambulanze e l'automedica in codice rosso. Al momento non è ancora chiaro quante persone siano state soccorse e trasportate in ospedale.

Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia locale di Trezzo e Busnago impegnati nei rilievi di rito e nella gestione del traffico veicolare.