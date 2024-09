Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 17 settembre, sulla strada SP2 Monza - Trezzo, all'altezza di Bellusco.

Gravissimo incidente sulla Sp2: 40enne trasportato in codice rosso in ospedale

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza l'incidente ha visto coinvolti un'auto e una moto. In base ad una prima ricostruzione della dinamica ci sarebbe stato uno scontro tra i due mezzi a seguito del quale il motociclista è stato sbalzato sotto un camion in transito.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica in codice di massima gravità. Il motociclista, un uomo di 40 anni, è il ferito più grave: è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio e ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso.

Il conducente del camion, assistito sul posto, è stato invece trasportato in codice verde in ospedale a Vimercate. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Sul posto si trovano anche i Vigili del fuoco e gli agenti del Corpo di Polizia Locale Brianza Est, impegnati per il rilevamento del sinistro e la ricostruzione esatta della dinamica.