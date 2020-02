Gravissimo incidente tra auto e moto, paura per un 48enne

Gravissimo incidente tra auto e moto in corso Milano a Barlassina, paura per un 48enne di Lentate. E’ accaduto intorno alle 19.

Violento schianto, grave un 48enne

Lo schianto è avvenuto sulla Nazionale dei Giovi. In base ad una prima ricostruzione una Fiat Panda proveniente da Barlassina e guidata da una 65enne, mentre stava attraversando via Milano per proseguire su via Pellico per motivi da accertare ha preso in pieno un 48enne che procedeva sulla Nazionale da Lentate verso Barlassina. Rosso il codice con cui sono stati allertati i soccorsi. Sul posto si sono portate l’ambulanza della Croce Rossa di Misinto e l’automedica.

Il ferito è stato ricoverato al San Gerardo di Monza

Dopo le prime cure sul posto l’uomo è stato condotto al Pronto soccorso del San Gerardo di Monza in codice rosso. Il 48enne non sembra essere in pericolo di vita. Per quel che riguarda l’incidente, gli agenti della Polizia Locale, chiamati ad operare, si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica e accertare le responsabilità.

