Gravissimo incidente tra una moto e l’auto della Polizia Locale

Gravissimo incidente poco prima delle 18 a Seregno tra un’automobile della Polizia Locale e una moto: ferito un uomo di 46 anni

Aggiornamento delle 20

Le condizioni del centauro 46enne restano gravi. Dopo aver prestato le prime cure direttamente sul posto e aver cercato di stabilizzarne le condizioni, l’uomo è stato caricato in ambulanza e trasportato in codice rosso al Niguarda di Milano

Si chiarisce la dinamica dell’incidente nel frattempo. Una vettura della Polizia Locale di Seregno stava andando in emergenza su un sinistro stradale dove i coinvolti si stavano allontanando dopo aver abbattuto dei pali, quando è giunta al semaforo tra via Verdi e via Stoppani. La pattuglia procedeva con i dispositivi acustici e luminosi d’emergenza attivati ma all’intersezione semaforica, un motociclista (un uomo seregnese del 1974), non si è fermato per dare la precedenza, scontrandosi con il veicolo.

L’autista della pattuglia è molto scosso e sia lui sia l’ufficiale di turno si sono recati a casa della famiglia per esprimere un messaggio di vicinanza.

Aggiornamento delle 19

La situazione resta critica a Seregno per un uomo di 46 anni. Per qualche minuto le sue condizioni cliniche sembravano essere migliorate tanto che il codice di intervento era passato da rosso a giallo. Ma pochi minuti dopo la situazione è peggiorata e il codice tornato rosso

Gravissimo incidente

Il sinistro è avvenuto intorno alle 17.50 in via Stoppani di Seregno, a poca distanza dal Comando dei Carabinieri. Secondo quanto ricostruito dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, lo scontro ha riguardato una macchina della Polizia Locale e una moto. Uno scontro violento tanto che l’allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Locale di Seregno, sono sopraggiunte anche un’ambulanza e un’automedica. L’attenzione dei soccorritori si sta concentrando su un uomo di 46 anni. Da chiarire la dinamica del sinistro, ma l’auto della Locale viaggiava a sirene spiegate

Seguono aggiornamenti