Gravissino incidente a Besana, il centauro è in prognosi riservata

E’ in prognosi riservata il centauro 29enne protagonista ieri, martedì 8 settembre, di un terribile incidente a Besana.

Centauro in prognosi riservata

Il giovane, casa a Tregasio, frazione di Triuggio, è ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza. Ha riportato fratture multiple ma respira autonomamente, anche se la sua prognosi rimane riservata.

Erano le 17,30 ieri quando il sella alla sua moto si è scontrato con un furgone in largo della Libertà a Besana, il cosiddetto incrocio delle “Cinque frecce”. Un impatto tanto violento da richiedere l’intervento di due ambulanze e dell’elisoccorso, attivati in codice rosso. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri della stazione besanese. Il centauro è stato trasportato in codice rosso al nosocomio monzese dove è ancora ricoverato.

