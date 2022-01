"Grazie don", i suoi ragazzi piangono l'ex coadiutore parrocchiale di Molinello

Cesano Maderno

Malato da anni, don Mario Mascheroni, ex coadiutore parrocchiale a Cesano Maderno tra gli anni Settanta e Ottanta, si è spento a 78 anni. Oggi, a Mariano Comense, le esequie.

I ragazzi di Molinello piangono l'ex coadiutore parrocchiale

Nato il 1° aprile 1943 a Perticato di Mariano Comense, da ragazzo don Mario Mascheroni aveva lavorato come garzone in una falegnameria, un’attività che gli aveva permesso di dare un aiuto economico alla sua famiglia, formata dai genitori e da altri quattro figli più piccoli di lui. Nell’ottobre del 1961, seguendo la vocazione, era entrato in seminario a Venegono Inferiore. L’ordinazione sacerdotale dieci anni dopo, il 26 giugno 1971. Nominato coadiutore parrocchiale a San Pio X di Molinello, aveva trascorso diciassette anni occupandosi soprattutto dei parrocchiani più piccoli. Nel 1988 aveva accettato di diventare parroco a San Leonardo di Capiago Intimiano, dove era rimasto per dodici anni, fino al 2000. Quindi il trasferimento a Cassina Nova di Bollate, dove lo aveva colpito la malattia che lo aveva costretto a tornare nella sua Perticato.

A Molinello l'appassionato impegno in oratorio

A Molinello don Mario è rimasto nei cuori di tanti, soprattutto per l’impegno e la passione con cui portava avanti l’oratorio. Era arrivato a San Pio X in sostituzione del coadiutore don Luciano Premoli. I ragazzi che in quegli anni frequentavano l'oratorio se lo ricordano bene quando per la prima volta, fresco di ordinazione sacerdotale, fece il suo ingresso nel cortile del centro parrocchiale in sella a una vespa. Dal confronto costante con i giovani parrocchiani era nato il primo giornalino parrocchiale rivolto ai ragazzi. Tantissime le iniziative di cui si era fatto promotore. Alla morte del primo parroco, don Virginio Pedretti, nel gennaio 1976, don Mario condusse da solo la comunità per alcuni mesi, affidando ai "suoi" giovani compiti di responsabilità nei vari campi: catechesi, animazione, liturgia, sport, cinema e teatro.