Green Pass, a Seveso e a Meda scattano i controlli della Polizia Locale. Interventi congiunti da parte degli agenti nelle attività di ristorazione.

Controlli della Polizia Locale

Dal 6 agosto scorso per consumare al tavolo e al chiuso nelle attività di ristorazione è necessario munirsi di Green Pass. Dopo una prima settimana di massima informazione ai cittadini e alle attività, dal 12 agosto sono scattati i controlli nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande. I Comandi di Polizia Locale di Meda e Seveso, coordinandosi ed ognuno con il proprio personale nel territorio di competenza, con un totale di 8 operatori, hanno proceduto ai controlli. Questi i risultati: a Seveso cinque sono state le attività economiche controllate, all'interno delle quali sono stati verificate le certificazioni verdi di circa 40 clienti. Sono state riscontrate 2 violazioni, una a carico del cliente in quanto privo della certificazione, in quanto non in regola con le vaccinazioni e una a carico del titolare del locale per non aver effettuato i dovuti controlli nei confronti degli avventori. 8 le attività economiche controllate a Meda, all'interno delle quali sono stati verificate le certificazioni verdi di circa 60 clienti. Sono state riscontrate anche qui 2 violazioni, una a carico del cliente in quanto privo della certificazione in quanto non in regola con le vaccinazioni e una a carico del titolare del locale per non aver effettuato i dovuti controlli nei confronti degli avventori. La sanzione ammonta a 400 euro, ridotta a 280 euro se pagata entro i cinque giorni.

Green Pass: cosa è importante sapere

Le attività di controllo della Polizia Locale proseguiranno nei prossimi giorni, sia nelle ore diurne che serali. E' importante ricordare che la certificazione verde, meglio conosciuta come Green Pass, è necessaria per: servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.