Grosso albero cade su un’automobile in corsa FOTO

Grosso albero cade su un'automobile in corsa a Lesmo: conducente miracolosamente illeso

Tragedia sfiorata quella avvenuta questa sera, giovedì 2 luglio 2020, una manciata di minuti poco dopo le 21.30 a Lesmo, in via 25 Aprile, in un tratto di strada compreso tra il bar pasticceria “Briciole” e l’ingresso del lussuoso residence “Lesmo Green”.

Tragedia sfiorata

A causa del forte vento che ha accompagnato il violento temporale che si è abbattuto su gran parte della Brianza, il grosso arbusto è franato sull’asfalto proprio mentre lungo la strada provinciale stava transitando un uomo a bordo della sua automobile.

Conducente illeso

Fortunatamente il conducente, per una manciata di secondi, è riuscito ad evitare il peggio ed è uscito con le sue gambe dall’automobile, completamente avvolta dall’albero.

Attualmente via 25 Aprile è chiusa al traffico sia in direzione Casatenovo che in direzione Arcore.

