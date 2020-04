Grosso incendio in un campo divora balle di fieno FOTO

Grosso incendio in un campo divora balle di fieno. Vigili del Fuoco impegnati due ore per spegnere le fiamme in un’area al confine tra Nova Milanese e Paderno Dugnano

Un grosso incendio è scoppiato al confine tra Nova Milanese e Paderno Dugnano nella tarda serata di ieri, mercoledì 29 aprile. Le fiamme e l’alta colonna di fumo sono state avvistate poco prima delle 22 da una novese in via Copernico che, preoccupata ha chiamato i soccorsi, indicando via Per Incirano. In un campo vicino all’entrata della Milano-Meda aveva preso fuoco una distesa di balle di fieno.

Vasto spiegamento di soccorsi

Vasto lo spiegamento di soccorsi: sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Desio, Bovisio Masciago e Lissone con il supporto dei Carabinieri di Paderno Dugnano. Le operazioni di spegnimento del rogo si sono rivelate piuttosto difficoltose. Non è stato ancora possibile accertare la causa dell’incendio. Il forte odore di bruciato si è sentito in tutta la zona del Grugnotorto

