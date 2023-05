Guida a zig zag sulla Nazionale Dei Giovi perché è ubriaco. Denunciato

Un 58enne residente a Varedo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato sorpreso, nel pomeriggio di sabato 27 maggio, a guidare a "zig zag" lungo la Nazionale dei Giovi.

Guida a zig zag sulla Nazionale Dei Giovi perché è ubriaco

A fermarlo sono stati gli gli agenti della Polizia locale di Bovisio Masciago che, durante la consueta attività di controllo del territorio, hanno notato una Opel Agila che stava circolando sulla Nazionale dei Giovi zigzagando vistosamente e causando un grave pericolo per gli altri utenti della strada.

A quel punto gli agenti hanno fermato l'autovettura per procedere ad un controllo nei confronti del conducente, risultato essere un 58enne residente a Varedo, che è apparso subito poco lucido e che emanava un forte alito alcolico.

Sottoposto al pretest alcolemico e di conseguenza alle prove con l'etilometro, è risultato avere un elevato livello di alcool nel sangue pari a 2,08 g/l. Inoltre da accertamenti effettuati è emerso che l'uomo, in passato, fosse già stato denunciato per lo stesso reato.

Denunciato

È stato quindi denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente sequestro per confisca dell'auto in quanto di sua proprietà. La sua patente sarà sospesa per un lungo periodo con la possibilità di venire definitivamente revocata.

(foto archivio)