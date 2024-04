Guida auto intestata a un prestanome: denuncia e super multa. La Polizia Locale di Limbiate ha scoperto che il proprietario possedeva ben 31 veicoli, al volante un extracomunitario senza patente

Auto fermata dalla Polizia Locale

Irregolare e senza patente, stava guidando un’auto risultata intestata ad un prestanome che di vetture ne possedeva altre trenta. E’ quanto ha scoperto la Polizia Locale di Limbiate dopo aver fermato una vettura a bordo della quale viaggiavano due extracomunitari, risultati entrambi senza permesso di soggiorno.

Due extracomunitari denunciati

Accompagnati in Questura per il fotosegnalamento e denunciati ai sensi dall’articolo 10 bis del testo unico dell’immigrazione, sono inoltre risultati entrambi gravati da un provvedimento di rintraccio.

Trentuno sanzioni da 500 euro ciascuna

Il veicolo, sequestrato ai fini di confisca, è risultato intestato a una persona che risulta proprietario di 31 auto, si tratta di un 50enne di Varese che è stato denunciato per falso ideologico. La Polizia Locale ha comminato anche 31 sanzioni da 500 euro, una per ciascuna auto fittiziamente intestata e ha inoltrato segnalazione alla Motorizzazione civile per la radiazione di questi mezzi.