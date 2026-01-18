Guida con la patente revocata trent’anni fa, denunciato. L’automobilista fermato dalla Polizia Locale aveva anche accumulato 15 fermi amministrativi

Senza patente da trent’anni

La Polizia Locale ha scoperto una bella sfilza di irregolarità a carico di un automobilista fermato in via Comasinella a Bovisio Masciago durante un controllo di routine.

Fermato in via Comasinella

Nel momento in cui si è fermato all’alt degli agenti, un 60enne residente a Cesano Maderno non ha potuto esibire la patente di guida poiché gli era stata revocata nel 1996. Una scoperta clamorosa, ma non era finita lì.

Non aveva pagato le multe arretrate

Da controlli più approfonditi è emerso che il conducente era stato già fermato dalle Forze dell’Ordine nel corso degli anni, l’ultima volta nel 2024 a Nova Milanese e gli era stata comminata una multa salata, appunto per i fermi amministrativi, ma non l’aveva mai pagata. Per lo stesso motivo la settimana scorsa gli agenti del comando cittadino hanno emesso altri verbali per un ammontare complessivo di quasi duemila euro.

Denunciato per la guida senza patente

Inoltre al cesanese, proprio per la recidiva della guida con patente revocata è stato denunciato all’autorità giudiziaria e l’auto sequestrata ai fini di confisca. Veicolo che era di proprietà della moglie, la quale, oltre a non rivedere più il mezzo, dovrà anche pagare una multa di 350 euro per incauto affidamento del mezzo.